Посольство Великобритании организовало в Баку благотворительную ярмарку

На площади Фонтанов в Баку организована благотворительная ярмарка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

На площади Фонтанов в Баку организована благотворительная ярмарка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Report, ярмарка организована посольством Великобритании в Азербайджане.

В ее открытии принял участие посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и сотрудники посольства.

На ярмарке установлен стенд со сладостями на продажу.

Посол Дж.Шарп отметил, что вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительность:

"Проведение таких мероприятий способствует укреплению нашего сотрудничества. Отношения между двумя народами проявляются не только в рамках дипломатических связей, но и в политических, культурных, спортивных связях. Средства от проданных на ярмарке сладостей будут потрачены на пострадавших в Украине и в поддержку организации Объединенная помощь Азербайджану (UAFA).

Приглашаем граждан к участию в ярмарке".

Работа ярмарки продлится до 26 марта.