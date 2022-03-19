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Посольство Великобритании организовало в Баку благотворительную ярмарку

Посольство Великобритании организовало в Баку благотворительную ярмарку На площади Фонтанов в Баку организована благотворительная ярмарка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.
Внешняя политика
19 марта 2022 г. 13:17
Посольство Великобритании организовало в Баку благотворительную ярмарку

На площади Фонтанов в Баку организована благотворительная ярмарка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Report, ярмарка организована посольством Великобритании в Азербайджане.

В ее открытии принял участие посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и сотрудники посольства.

На ярмарке установлен стенд со сладостями на продажу.

Посол Дж.Шарп отметил, что вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительность:

"Проведение таких мероприятий способствует укреплению нашего сотрудничества. Отношения между двумя народами проявляются не только в рамках дипломатических связей, но и в политических, культурных, спортивных связях. Средства от проданных на ярмарке сладостей будут потрачены на пострадавших в Украине и в поддержку организации Объединенная помощь Азербайджану (UAFA).

Приглашаем граждан к участию в ярмарке".

Работа ярмарки продлится до 26 марта.

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Версия на английском языке ФотоUK embassy organizes charity fair in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfirliyi Bakıda xeyriyyə yarmarkası təşkil edib

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