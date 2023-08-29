Посольство Бельгии: Приветствуем все инициативы, направленные на снижение напряженности в Карабахе

Посольство Бельгии в Баку приветствует все инициативы, направленные на снятие напряженности в Карабахе.

Посольство Бельгии в Азербайджане приветствует все инициативы, направленные на снижение напряженности в Карабахе.

Об этом Report сообщили в дипмиссии Бельгии, комментируя гуманистическое решение Азербайджана прекратить уголовное преследование в отношении задержанных на ППП "Лачын" армянских футболистов.

"Посольство Бельгии в Баку приветствует все инициативы, направленные на снижение напряженности в Карабахе, облегчению гуманитарной ситуации на местах и способствующие созданию атмосферы взаимного доверия. Посольство вновь заявляет о своей поддержке мирного процесса, начатого между Арменией и Азербайджаном", - отметили в дипмиссии.

Напомним, что накануне по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил данное уголовное преследование.

Так, в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.