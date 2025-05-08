Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в ВОВ

Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне (ВОВ).

Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне (ВОВ).

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в соцсети.

В сообщении отмечается, что посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич вместе с послами стран СНГ возложил венок к Мемориальному комплексу воинской славы в Баку по случаю очередной годовщины победы в Великой отечественной войне.

Пиневич также побывал в Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана. Посол вручил от имени президента Беларуси Александра Лукашенко подарки ветеранам, участвовавшим в освобождении Беларуси.