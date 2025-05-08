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Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в ВОВ

Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в ВОВ Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне (ВОВ).
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 16:05
Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в ВОВ

Посольство Беларуси в Азербайджане провело мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне (ВОВ).

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в соцсети.

В сообщении отмечается, что посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич вместе с послами стран СНГ возложил венок к Мемориальному комплексу воинской славы в Баку по случаю очередной годовщины победы в Великой отечественной войне.

Пиневич также побывал в Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана. Посол вручил от имени президента Беларуси Александра Лукашенко подарки ветеранам, участвовавшим в освобождении Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Belarusun Azərbaycandakı səfirliyi Qələbənin 80 illiyi münasibətilə tədbirlər keçirib
Версия на английском языке Embassy of Belarus in Azerbaijan holds events to mark 80th anniversary of victory in Great Patriotic War

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