Посольство Азербайджана в Малайзии создало "горячую линию" из-за COVID-2019

В связи с коронавирусной пандемией посольство Азербайджана в Малайзии создало круглосуточную "горячую линию" для граждан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство.

"Если есть вопросы в связи с пандемией COVID-19, просим вас связаться с нашим посольством в Малайзии по номерам: моб.: +60172398963 (qaynar xətt), раб.: +60342526800", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Горячей линией" могут воспользоваться азербайджанцы, проживающие в странах, где аккредитовано посольство (Малайзия, Таиланд, Мьянма и Бруней-Даруссалам), или временно находящиеся там с визитом.