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Посольство Азербайджана в Малайзии создало "горячую линию" из-за COVID-2019

Посольство Азербайджана в Малайзии создало "горячую линию"

© pexels.com

В связи с коронавирусной пандемией посольство Азербайджана в Малайзии создало круглосуточную "горячую линию" для граждан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство.

"Если есть вопросы в связи с пандемией COVID-19, просим вас связаться с нашим посольством в Малайзии по номерам: моб.: +60172398963 (qaynar xətt), раб.: +60342526800", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Горячей линией" могут воспользоваться азербайджанцы, проживающие в странах, где аккредитовано посольство (Малайзия, Таиланд, Мьянма и Бруней-Даруссалам), или временно находящиеся там с визитом.

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