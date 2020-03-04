Посольство Азербайджана пожаловалось в генпрокуратуру России на телеканал

Российский телеканал исказил правду о событиях 20 января 1990 года, в связи с чем посольство Азербайджана в России направило письма в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор.

Об этом российскому бюро Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

26 февраля на сайте российского информационно-аналитического телеканала "Царьград Тв" была опубликована статья Владимира Хомякова. "В связи с этой предвзятой и открыто искажающей события 20 января 1990 года статьей, в адрес Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и руководителя Федеральной службы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александра Жарова были направлены письма за подписью Посла Полада Бюльбюль оглы", - сообщили в посольстве.

В письмах выражен решительный протест азербайджанской стороны и доведена позиция нашего государства по этому вопросу: "Указано, что вопрос, связанный с событиями "Кровавого января", является весьма чувствительным для азербайджанского народа и, что постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 29 марта 1994 года этим трагическим событиям была дана политико-правовая оценка, а 20 января был объявлен днем всенародной скорби.



Подчеркнуто, что во время государственных визитов высокого уровня, иностранные гости, в том числе Президент Российской Федерации, Министр иностранных дел, а также другие официальные лица России, посещают мемориальный комплекс "Аллея шехидов" и, возлагая венки к упомянутому мемориалу, чтут память шехидов. Публикация подобного рода преследуют цель посеять вражду и ненависть между азербайджанским и русским народами".



Как передаёт российское бюро Report, учитывая все вышеизложенное, посол выразил просьбу провести соответствующую проверку на предмет нарушения требований статьи 282 Уголовного кодекса России и статьи 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологий и о защите информации" от 27 июля 2006 года.