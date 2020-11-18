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Посольство: Азербайджано-грузинские отношения достигнут очередных высот

Посольство: Азербайджано-грузинские отношения достигнут очередных высот За прошедшие 28 лет связи между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства
Внешняя политика
18 ноября 2020 г. 13:06
Посольство: Азербайджано-грузинские отношения достигнут очередных высот

Посольство Азербайджана в Грузии на официальной странице в Facebook разместило публикацию в связи с 28-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает грузинское бюро Report, диппредставительство отметило, что эти отношения вносят исключительный вклад в благосостояние двух народов, мир и развитие в регионе Южного Кавказа.

"За прошедшие 28 лет связи между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства, эти развивающиеся отношения достигнут очередных блестящих высот во имя стратегических интересов Азербайджана и Грузии", - отмечается в публикации.

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