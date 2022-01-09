Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих

Посольство Азербайджана в Турции выразило соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих на границе с Сирией.

Посольство Азербайджана в Турции выразило соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих на границе с Сирией.

Как сообщает Report, соболезнование было распространено на странице посольства в Twitter :

"Упокой Аллах души шехидов, разделяем горе и соболезнуем братской Турции".

Отметим, что инцидент произошел накануне в Шанлыурфе, на границе с Сирией. В результате взрыва гранаты, заложенной террористами, погибли трое военнослужащих ВС Турции. В свою очередь, турецкие военные вчера поразили цели террористов РРК/YPG. По предварительным данным, уничтожены 12 боевиков.