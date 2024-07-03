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Посольство Азербайджана выразило соболезнования Индии

Посольство Азербайджана выразило соболезнования Индии Посольство Азербайджана в Индии выразило этой стране соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате давки в штате Уттар-Прадеш.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 02:09
Посольство Азербайджана выразило соболезнования Индии

Посольство Азербайджана в Индии выразило этой стране соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате давки в штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.

"Посольство Азербайджана в Индии глубоко опечалено трагической гибелью людей в Хатрасе. Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Индии, семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, что число погибших в давке на религиозном мероприятии в округе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 116.

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