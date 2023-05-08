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Посольство Азербайджана во Франции отметило 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана во Франции отметило 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева В Культурном центре посольства Азербайджана во Франции торжественно отметили 100-летие со дня рождения основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 20:17
Посольство Азербайджана во Франции отметило 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Культурном центре посольства Азербайджана во Франции торжественно отметили 100-летие со дня рождения основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители аккредитованного во Франции дипломатического корпуса, французские дипломаты, исследователи, представители местной общественности и азербайджанской общины.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем выступлении подчеркнула, что общенациональный лидер Гейдар Алиев - архитектор и основатель современного независимого Азербайджанского государства спас страну от упадка и поставил ее на путь прогресса в самые трудные времена.

Сравнив общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева с Шарлем де Голлем, дипломат рассказала о вкладе в развитие своих стран обоих глав государств, пришедших к власти в трудные для своего народа времена.

В мероприятии также выступили первый посол Франции в Азербайджане Жан Перрон, известный историк и специалист по геополитике Александр Адлер и др., поделившись воспоминаниями о Гейдаре Алиеве.

Затем была посещена выставка, отражающая разные периоды жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Fransadakı səfirliyində Heydər Əliyevin 100 illiyi qeyd edilib

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