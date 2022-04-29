Посольство Азербайджана в Украине возобновило работу в Киеве

С 29 апреля 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило деятельность в Киеве.

С 29 апреля 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В министерстве сообщили, что адрес посольства остался неизменным: город Киев, ул. Глубочицкая, 24.

Телефон: +380 44 484 69 40

Факс: +380 44 484 69 32

С учетом условий безопасности консульский отдел посольства с 30 апреля будет работать ежедневно по приведенному ниже графику:

Прием обращений - 10:00-13:00

Выдача готовых документов - 15:00-18:00

С консульским отделом посольства можно связаться по номеру +380 73 505 00 00.

Доводим до сведения граждан, что временный офис посольства во Львове по адресу: ул. Федковича, 60а, будет оказывать консульские услуги по аналогичному графику до 6 мая 2022 года. С офисом посольства во Львове можно связаться по номеру +380 99 408 99 43

Документы, выданные в Азербайджанской Республике временно физически невозможно обновить в посольстве.