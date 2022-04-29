Посольство Азербайджана в Украине возобновило работу в Киеве

С 29 апреля 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило работу в Киеве.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В министерстве сообщили, что адрес посольства остался неизменным: город Киев, ул. Глубочицкая, 24.
Телефон: +380 44 484 69 40
Факс: +380 44 484 69 32
С учетом условий безопасности консульский отдел посольства с 30 апреля будет работать ежедневно по приведенному ниже графику:
Прием обращений - 10:00-13:00
Выдача готовых документов - 15:00-18:00
С консульским отделом посольства можно связаться по номеру +380 73 505 00 00.
Доводим до сведения граждан, что временный офис посольства во Львове по адресу: ул. Федковича, 60а, будет оказывать консульские услуги по аналогичному графику до 6 мая 2022 года. С офисом посольства во Львове можно связаться по номеру +380 99 408 99 43
Документы, выданные в Азербайджанской Республике временно физически невозможно обновить в посольстве.