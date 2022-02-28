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Посольство Азербайджана в Украине обратилось к нашим соотечественникам в Киеве

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к нашим соотечественникам в Киеве Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана в связи с применяемым в Киеве комендантским часом.
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 23:24
Посольство Азербайджана в Украине обратилось к нашим соотечественникам в Киеве

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана в связи с применяемым в Киеве комендантским часом.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

«Во время комендантского часа ходить пешком строго запрещено. Комендантский час в Киеве продлится сегодня с 20:00 до 07:00. При этом передвигаться по городу могут только те, у кого есть пропуск нового образца военного коменданта Киева. Ранее выданные пропуска аннулируются.

Билеты выдаются только на проезд. Категорически запрещается ходить пешком во время комендантского часа!

Во время комендантского часа гражданские лица, которые будут находиться на улицах без специального пропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Можете выйти из дома, чтобы отправиться в ближайшее убежище, когда будет предупреждение о воздушном ударе во время комендантского часа».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi Kiyevdəki həmyerlilərimizə müraciət edib

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