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Посольство Азербайджана в Туркменистане обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Туркменистане обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами Посольство Азербайджана в Туркменистане обратилось к достигшим совершеннолетия гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим на территории этой страны, либо находящимся в длительной командировке.
Внешняя политика
25 декабря 2023 г. 09:54
Посольство Азербайджана в Туркменистане обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Туркменистане обратилось к достигшим совершеннолетия гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим на территории этой страны, либо находящимся в длительной командировке.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети "X".

Согласно информации, достигшим совершеннолетия гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим в указанной стране либо находящимся в долгосрочной командировке, следует обратиться в посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане для включения их имен в список избирателей.

Для этого граждане могут обратиться по телефону 48-20-44 или электронной почте [email protected]

При обращении граждане должны представить в посольство имя, фамилию, отчество, дату рождения, место постоянного или временного проживания, контактную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik Türkmənistandakı Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

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