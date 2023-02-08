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Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы

Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы, у дипмиссии есть представители во всех провинциях, затронутых землетрясением. Об этом командированному в Газиантеп сотруднику Report сказал посол Азербайджана в Турции Рашад
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 16:58
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы

Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы, у дипмиссии есть представители во всех провинциях, затронутых землетрясением.

Об этом командированному в Газиантеп сотруднику Report сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

По его словам, сотрудники посольства работают совместно с работниками Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD). Они устанавливают личности азербайджанцев, находящихся в зоне стихийного бедствия, для их дальнейшей эвакуации в Азербайджан.

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