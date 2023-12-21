Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в этой стране, в связи с предстоящими президентскими выборами.

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в этой стране, в связи с предстоящими президентскими выборами.

Как сообщает Report, обращение опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети "X".

В посольстве отметили, что граждане Азербайджана, достигшие 18 лет, для участия в голосовании на выборах 7-го февраля должны заранее отправить на электронный адрес диппредставительства ([email protected]) личную информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения, постоянный или временный адрес проживания в Турции и контактную информацию.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.