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Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в этой стране, в связи с предстоящими президентскими выборами.
Внешняя политика
21 декабря 2023 г. 17:58
Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в этой стране, в связи с предстоящими президентскими выборами.

Как сообщает Report, обращение опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети "X".

В посольстве отметили, что граждане Азербайджана, достигшие 18 лет, для участия в голосовании на выборах 7-го февраля должны заранее отправить на электронный адрес диппредставительства ([email protected]) личную информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения, постоянный или временный адрес проживания в Турции и контактную информацию.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi prezident seçkiləri ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib

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