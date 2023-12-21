Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с выборами

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами.

Азербайджанское посольство в Турции обратилось к гражданам в связи с внеочередными президентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане 7 февраля.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом, должны представить в посольство необходимую информацию, чтобы воспользоваться правом голоса на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Для этого необходимо отправить фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес постоянного или временного проживания и контактную информацию на адрес электронной почты [email protected].