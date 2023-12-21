О нас

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с выборами

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с выборами Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с президентскими выборами.
Внешняя политика
21 декабря 2023 г. 22:34
Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам в связи с выборами

Азербайджанское посольство в Турции обратилось к гражданам в связи с внеочередными президентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане 7 февраля.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом, должны представить в посольство необходимую информацию, чтобы воспользоваться правом голоса на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Для этого необходимо отправить фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес постоянного или временного проживания и контактную информацию на адрес электронной почты [email protected].

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi seçkilərlə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi