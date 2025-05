Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в США провело мероприятие по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на странице дипмиссии в социальных сетях.

"Сегодня мы торжественно отмечаем годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, чье дальновидное руководство и политическая мудрость заложили основы современного Азербайджана. Его наследие остается направляющей силой для дальнейшего прогресса нашей страны", - говорится в сообщении.