Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара Алиева
Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара АлиеваПосольство Азербайджана в США поделилось публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Посольство Азербайджана в США провело мероприятие по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на странице дипмиссии в социальных сетях.
"Сегодня мы торжественно отмечаем годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, чье дальновидное руководство и политическая мудрость заложили основы современного Азербайджана. Его наследие остается направляющей силой для дальнейшего прогресса нашей страны", - говорится в сообщении.
Today we solemnly mark the birthday anniversary of National Leader Heydar Aliyev , whose visionary leadership and statesmanship laid the foundations of modern Azerbaijan. His legacy remains a guiding force for our nation’s continued progress. #HeydarAliyev#Azerbaijanpic.twitter.com/2jScDkBox9