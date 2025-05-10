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Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара Алиева Посольство Азербайджана в США поделилось публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 10:03
Посольство Азербайджана в США провело мероприятие в честь дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в США провело мероприятие по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на странице дипмиссии в социальных сетях.

"Сегодня мы торжественно отмечаем годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, чье дальновидное руководство и политическая мудрость заложили основы современного Азербайджана. Его наследие остается направляющей силой для дальнейшего прогресса нашей страны", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə tədbir keçirib

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