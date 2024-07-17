Посольство Азербайджана в России примет меры в связи с фейковым видео в соцсетях

Распространенное в Facebook видеообращение от имени посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу о якобы плохом самочувствии является грубой фальшивкой, в отношении данного видео будут приняты меры.

Распространенное в Facebook видеообращение от имени посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу о якобы плохом самочувствии является грубой фальшивкой, в отношении данного видео будут приняты меры.

Об этом российскому бюро Report заявили в дипмиссии Азербайджана в РФ.

"В социальной сети Facebook распространено видеообращение от имени чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу о якобы плохом самочувствии, с жалобой в адрес врачей и вынужденном курсе лечения. Сообщаем, что данное видеообращение, выполненное по технологии "deep-fake" - грубая фальшивка, не соответствующая действительности и представляющая собой лживую информацию.

Подобного интервью никогда не было и все, что демонстрируется на этом видео, сфабриковано с начала и до конца на основании когда-то данного интервью телеканалу CBC - Азербайджан.

На фальшивом видео явно просматривается, что речь П.Бюльбюльоглу на экране не совпадает с изображением", - отметили в посольстве.

В дипмиссии призвали всех, кто видел эту фальшивку, не верить распространяемым в ней провокациям.

"С нашей стороны будут приняты соответствующие меры в отношении указанного фейкового и ложного видеообращения.

С особым сожалением отмечаем, что социальная сеть Facebook, не смотря на неоднократные обращения, никак не реагирует на жалобы, и не принимает никаких мер для блокировки или удаления данного контента", - заявили в посольстве.