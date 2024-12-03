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Посольство Азербайджана в Риге было представлено на Международной рождественской ярмарке

Посольство Азербайджана в Риге было представлено на Международной рождественской ярмарке Посольство Азербайджана в Латвии было представлено на Ежегодной Международной Рождественской ярмарке, организованной Рижским международным женским клубом.
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 06:55
Посольство Азербайджана в Риге было представлено на Международной рождественской ярмарке

Посольство Азербайджана в Латвии было представлено на Ежегодной Международной Рождественской ярмарке, организованной Рижским международным женским клубом.

Как сообщает Report, об этом пресс-служба посольства сообщила в социальной сети.

"Посольство Азербайджана было радо принять участие в Ежегодной Международной Рождественской ярмарке, организованной Рижским международным женским клубом. Мы были рады поддержать благотворительные организации в Латвии и представить азербайджанскую культуру и кухню через наше участие. Выражаем искреннюю благодарность организаторам и всем, кто посетил наш стенд!", – говорится в сообщении дипломатического представительства на странице в X.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Riqadakı səfirliyi Beynəlxalq Milad Yarmarkasında təmsil olunub

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