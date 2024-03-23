Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце

Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу дал указание всем ответственным сотрудникам находиться на рабочих местах в дипломатическом представительстве в связи с террористическим актом, произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Как передает российское бюро Report со ссылкой на диппредставительство, ночью было установлено дежурство с целью оказания экстренной помощи в случае обращения за поддержкой граждан Азербайджана.
Однако никаких обращений на данный момент не поступало: "Как только стали появляться первые сведения о пострадавших в результате теракта, посольством внимательно отслеживалась вся поступающая информация. Фигурировавшая в первичных списках некая Севиндж Рустамова в обновленных уже не значилась. Однако в списке погибших числится азербайджанец по имени Гусейнов Вюгар Фуад оглу, 1983-го года рождения, по всей вероятности гражданин России".
На данный момент посольство Азербайджана в РФ предпринимает все необходимые действия для выяснения подробностей, включая сведения о местонахождении тела убитого, а также о родственниках и знакомых покойного.