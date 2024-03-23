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Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце

Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации сообщает, что в связи с террористическим актом, произошедшим 22 марта 2024-го года в концертном зале "Крокус Сити Холл", Послом Поладом Бюльбюльоглу было дано указание всем ответственным сотрудн
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 17:02
Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце
Полад Бюльбюль оглы

Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу дал указание всем ответственным сотрудникам находиться на рабочих местах в дипломатическом представительстве в связи с террористическим актом, произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как передает российское бюро Report со ссылкой на диппредставительство, ночью было установлено дежурство с целью оказания экстренной помощи в случае обращения за поддержкой граждан Азербайджана.

Однако никаких обращений на данный момент не поступало: "Как только стали появляться первые сведения о пострадавших в результате теракта, посольством внимательно отслеживалась вся поступающая информация. Фигурировавшая в первичных списках некая Севиндж Рустамова в обновленных уже не значилась. Однако в списке погибших числится азербайджанец по имени Гусейнов Вюгар Фуад оглу, 1983-го года рождения, по всей вероятности гражданин России".

На данный момент посольство Азербайджана в РФ предпринимает все необходимые действия для выяснения подробностей, включая сведения о местонахождении тела убитого, а также о родственниках и знакомых покойного.

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Версия на английском языке Azerbaijani embassy in Russia investigating information about Azerbaijani killed in terrorist attack
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi terror aktı zamanı ölən azərbaycanlı haqqında məlumatları araşdırır

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