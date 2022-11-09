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Посольство Азербайджана в РФ организовало прием по случаю Дня Победы

Посольство Азербайджана в РФ организовало прием по случаю Дня Победы Посольство Азербайджана в Российской Федерации организовало прием, посвященный Дню Победы.
Внешняя политика
9 ноября 2022 г. 12:11
Посольство Азербайджана в РФ организовало прием по случаю Дня Победы

Посольство Азербайджана в Российской Федерации организовало прием, посвященный Дню Победы.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В ходе мероприятия посол Полад Бюльбюльоглу отметил, что 8 ноября имеет большое значение не только как день национальной гордости, он также знаменует историческую справедливость, торжество международного права и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Посол указал, что несмотря на тяжелые последствия оккупации, Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Дипломат добавил, что Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать отпор любым силам, претендующим на его исконные территории: "Сегодня осуществляются масштабные работы по восстановлению, реабилитации, реконструкции и реинтеграции затронутых конфликтом территорий. Также полным ходом идет работа по восстановлению и реставрации религиозных и исторических памятников архитектуры, разрушенных во время войны. На освобожденных территориях строятся новые города и села с применением современных методов градостроительства на основе концепций "умный город" и "умное село". И уже первые десятки семей вернулись в село Агалы Зангиланского района, которое было стерто с лица земли".

Посол завершил свое выступление цитатой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: "Отныне мы будем вечно жить как победоносный народ, государство-победитель".

На мероприятии принимали участие высокопоставленные дипломаты дипкорпуса, военные атташе, депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров, участник 44-х дневной Отечественной войны Кямал Гулузаде, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской молодежной организации России, политологи, видные представители азербайджанской диаспоры.

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