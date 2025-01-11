Посольство Азербайджана в Перу провело гуманитарные акции для детей из малообеспеченных семей

Посольство Азербайджана в Республике Перу совместно с членами Межпарламентской группы дружбы Перу - Азербайджан организовало гуманитарные акции, приуроченные к Рождеству и Новому году, направленные на поддержку детей из малообеспеченных семей.

Посольство Азербайджана в Республике Перу совместно с членами Межпарламентской группы дружбы Перу - Азербайджан организовало гуманитарные акции, приуроченные к Рождеству и Новому году, направленные на поддержку детей из малообеспеченных семей.

Как сообщили Report в посольстве, в рамках инициативы председатель Межпарламентской группы дружбы Перу–Азербайджан, депутат Хосе Хери, посетил район Оллита Вирхен в пригороде столицы Перу, где проживают малообеспеченные семьи, и вручил детям праздничные подарки. В аналогичном мероприятии в районе Вилья Эль Сальвадор участвовала депутат Росанджела Барбаран. Здесь детям из школы Peru-Valladolid 7237 также были вручены подарки, что позволило создать атмосферу праздничного веселья.

Отметим, что эти акции получили положительные отклики от местных властей и жителей регионов. Они выразили признательность правительству Азербайджана за проявленное внимание и поддержку.