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Посольство Азербайджана в Перу передало детям из малоимущих семей праздничные подарки

Посольство Азербайджана в Перу передало детям из малоимущих семей праздничные подарки Сотрудники посольства Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери передали детям из малообеспеченных семей праздничные подарки.
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 08:19
Посольство Азербайджана в Перу передало детям из малоимущих семей праздничные подарки

Сотрудники посольства Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери передали детям из малообеспеченных семей праздничные подарки.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери по случаю Рождества и Нового года передало подарки детям из малообеспеченных семей, проживающих в местечке Оллита Вирхен района Вилья-эль-Сальвадор", - говорится в сообщении.

Отметим, что указанный район считается одним из социально и экономически неблагополучных районов перуанской столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfirliyi yoxsul peruluların övladlarına bayram hədiyyələri paylayıb

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