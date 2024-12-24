Посольство Азербайджана в Перу передало детям из малоимущих семей праздничные подарки

Сотрудники посольства Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери передали детям из малообеспеченных семей праздничные подарки.

Сотрудники посольства Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери передали детям из малообеспеченных семей праздничные подарки.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство Азербайджана в Перу совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессменом Хосе Хери по случаю Рождества и Нового года передало подарки детям из малообеспеченных семей, проживающих в местечке Оллита Вирхен района Вилья-эль-Сальвадор", - говорится в сообщении.

Отметим, что указанный район считается одним из социально и экономически неблагополучных районов перуанской столицы.