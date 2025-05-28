Посольство Азербайджана в Минске поделилось публикацией по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю национального праздника - 28 Мая.

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на странице дипмиссии в социальных сетях.

"Сегодня исполняется 107 лет со дня основания Азербайджанской Демократической Республики - первой светской, парламентской республики на мусульманском Востоке, занимающей важное место в истории древних традиций государственности Азербайджана.

В эту знаменательную дату, отмечаемую как 28 мая - День Независимости, мы искренне поздравляем всех соотечественников и желаем непрерывного развития, мира, стабильности и процветания нашей стране! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и нерушимой", - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Минске.