Посольство Азербайджана в Марокко провело благотворительное мероприятие для детей

1 июня по случаю Международного Дня защиты детей при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и марокканской скаутской организации в городе Рабат состоялось благотворительное мероприятие для детей.

По случаю Международного Дня защиты детей 1 июня при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и марокканской скаутской организации в городе Рабат состоялось благотворительное мероприятие для детей.

Как сообщает Report , в начале мероприятия прозвучали выступления и поздравления в адрес детей.

Затем детям была представлена презентация с подробной информацией об Азербайджане.

В праздничном мероприятии приняли участие более 50 марокканских детей.

Затем для детей была организована веселая танцевальная программа и накрыт обеденный стол. В конце мероприятия им также были вручены подарки.