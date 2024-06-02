О нас

Посольство Азербайджана в Марокко провело благотворительное мероприятие для детей

Посольство Азербайджана в Марокко провело благотворительное мероприятие для детей 1 июня по случаю Международного Дня защиты детей при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и марокканской скаутской организации в городе Рабат состоялось благотворительное мероприятие для детей.
Внешняя политика
2 июня 2024 г. 17:37
Посольство Азербайджана в Марокко провело благотворительное мероприятие для детей

По случаю Международного Дня защиты детей 1 июня при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и марокканской скаутской организации в городе Рабат состоялось благотворительное мероприятие для детей.

Как сообщает Report, в начале мероприятия прозвучали выступления и поздравления в адрес детей.

Затем детям была представлена презентация с подробной информацией об Азербайджане.

В праздничном мероприятии приняли участие более 50 марокканских детей.

Затем для детей была организована веселая танцевальная программа и накрыт обеденный стол. В конце мероприятия им также были вручены подарки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyi xeyriyyə tədbiri keçirib

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi