Посольство Азербайджана в Марокко провело благотворительное мероприятие для детей

По случаю Международного Дня защиты детей 1 июня при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и марокканской скаутской организации в городе Рабат состоялось благотворительное мероприятие для детей.
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Затем детям была представлена презентация с подробной информацией об Азербайджане.
В праздничном мероприятии приняли участие более 50 марокканских детей.
Затем для детей была организована веселая танцевальная программа и накрыт обеденный стол. В конце мероприятия им также были вручены подарки.