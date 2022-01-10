Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам

Посольство Азербайджанской Республики в Казахстане обратилось к нашим соотечественникам, проживающим в этой стране.

Посольство Азербайджанской Республики в Казахстане обратилось к нашим соотечественникам, проживающим в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства, в обращении говорится:

«Посольство оказывает соответствующую помощь нашим соотечественникам, проживающим в Республике Казахстан, которые не имеют возможности наладить связь со своими родными и близкими из-за сложностей в работе международной связи.

По этой причине напоминаем, что вы можете связаться с посольством по адресу [email protected], а также по номерам +7780002838 и +77172755527.

Просим наших граждан принять во внимание тот факт, что в стране не работает или частично работает интернет, а также есть перебои линий связи несколько раз в день. Посольство не получало никакой информации о наших гражданах, пострадавших в результате инцидентов».