Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме

Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме.

Посольство Азербайджана в столице Казахстане продолжает работать в штатном режиме.

Об этом Report заявили в дипмиссии.

Отмечается, что посольство поддерживает регулярные контакты с офисом в Алматы, Генеральным консульством в Актау и активистами диаспоры. В посольство не поступало никакой информации о ранениях кого-либо из наших граждан во время инцидентов.

"В настоящее время посольство отвечает на обращения, поступающие от наших граждан, не имеющих возможности вернуться в Азербайджан из-за приостановки полетов из Казахстана за рубеж, интересуется их положением, предоставляет необходимую информацию и рекомендации", - сообщили в дипмиссии.



Посольство продолжает работать в обычном режиме. Граждане Азербайджана могут связаться с посольством по телефону : (+7780002838); +7 7172 75 55 27.

"Граждан Азербайджана просим принять во внимание, что интернет и телефонная связь в Казахстане работают с перебоями",- добавили в посольстве.