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Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме

Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме.
Внешняя политика
7 января 2022 г. 14:32
Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме

Посольство Азербайджана в столице Казахстане продолжает работать в штатном режиме.

Об этом Report заявили в дипмиссии.

Отмечается, что посольство поддерживает регулярные контакты с офисом в Алматы, Генеральным консульством в Актау и активистами диаспоры. В посольство не поступало никакой информации о ранениях кого-либо из наших граждан во время инцидентов.

"В настоящее время посольство отвечает на обращения, поступающие от наших граждан, не имеющих возможности вернуться в Азербайджан из-за приостановки полетов из Казахстана за рубеж, интересуется их положением, предоставляет необходимую информацию и рекомендации", - сообщили в дипмиссии.

Посольство продолжает работать в обычном режиме. Граждане Азербайджана могут связаться с посольством по телефону : (+7780002838); +7 7172 75 55 27.

"Граждан Азербайджана просим принять во внимание, что интернет и телефонная связь в Казахстане работают с перебоями",- добавили в посольстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani embassy in Kazakhstan continues to operate as usual
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi fəaliyyətini adi rejimdə davam etdirir

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