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Посольство: Граждан Азербайджана среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет

Посольство: Граждан Азербайджана среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет Посольство рекомендовало проживающим в Алматы, Актау, Актобе гражданам Азербайджана избегать места массового скопления людей
Внешняя политика
5 января 2022 г. 14:50
Посольство: Граждан Азербайджана среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет

В посольство не поступало обращений по поводу пострадавших в ходе протестов в Казахстане граждан Азербайджана.

Об этом Report заявили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В дипмиссии отметили, что в трех городах Казахстана- Алматы, Актау, Актобе ситуация до сих пор остается напряженной, в то время как в столице- Нур-Султане протестов и митингов нет, ситуация стабильная.

Посольство рекомендовало проживающим там гражданам Азербайджана избегать места массового скопления людей, оставаться в своих домах и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

В дипмиссии сообщили, что сложившая ситуация была обсуждена с главой азербайджанской диаспоры в Казахстане.

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Версия на английском языке Embassy: No Azerbaijani citizens among victims of protests in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: "Qazaxıstandakı iğtişaşlarda Azərbaycan vətəndaşları xəsarət almayıb"

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