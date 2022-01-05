Посольство: Граждан Азербайджана среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет

Посольство рекомендовало проживающим в Алматы, Актау, Актобе гражданам Азербайджана избегать места массового скопления людей

В посольство не поступало обращений по поводу пострадавших в ходе протестов в Казахстане граждан Азербайджана.

Об этом Report заявили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В дипмиссии отметили, что в трех городах Казахстана- Алматы, Актау, Актобе ситуация до сих пор остается напряженной, в то время как в столице- Нур-Султане протестов и митингов нет, ситуация стабильная.

Посольство рекомендовало проживающим там гражданам Азербайджана избегать места массового скопления людей, оставаться в своих домах и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

В дипмиссии сообщили, что сложившая ситуация была обсуждена с главой азербайджанской диаспоры в Казахстане.