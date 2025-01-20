Посольство Азербайджана в Казахстане организовало мероприятие в годовщину 20 Января

В посольстве Азербайджана в Казахстане прошло памятное мероприятие по случаю 35-й годовщины событий 20 Января.

В посольстве Азербайджана в Казахстане прошло памятное мероприятие по случаю 35-й годовщины событий 20 Января.

Как сообщили Report в посольстве, участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и стенду, посвященному памяти шехидов 20 Января.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший со вступительной речью посол Азербайджана Агалар Атамогланов отметил, что 20 января это не только день скорби, но и одна из самых гордых страниц нашей истории.

Он отметил, что бывшие советские власти прилагали огромные усилия, чтобы предотвратить распространение реалий о событиях 20 января 1990 года. Однако именно общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев поспособствовал тому, что сразу же на следующий день мировая общественность узнала об этой жестокой резне.

После восстановления независимости и возвращения к власти великого лидера ряду преступлений против азербайджанского народа, в том числе трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка, добавил посол.

"Единство и воля нашего народа легли в основу победы славной азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в 44-дневной Отечественной войне", - сказал он.

На мероприятии также выступили представители азербайджанской диаспоры Казахстана. Также была организована фотовыставка, посвященная трагедии 20 Января.