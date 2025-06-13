Посольство Азербайджана в Израиле призвало граждан находится в максимальной близости от бомбоубежищ

Посольство Азербайджана в Израиле призвало граждан оставаться в максимальной близости от бомбоубежищ

Посольство Азербайджана в Тель-Авиве выпустило директиву с призывом к азербайджанским гражданам, находящимся в Израиле, строго соблюдать правила безопасности и находится в максимальной близости от бомбоубежищ.

Как передает Report, директивой диппредставительство поделилось на страницах в социальных сетях.

"Вниманию граждан Азербайджанской Республики, находящихся в Израиле! В связи с текущей ситуацией безопасности, гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и временно находящимся в Израиле, рекомендуется строго соблюдать правила безопасности, быть бдительными и заранее определить местонахождение ближайшего убежища на случай тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время, граждан просят действовать в полном соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными уполномоченными органами Израиля, и по возможности находиться в районах, близких к убежищам. "Для своевременного получения оперативной информации об опасности необходимо загрузить на мобильные телефоны такие приложения, как Home Front Command, Red Alert, Tzofar. В настоящее время воздушное пространство Израиля закрыто, поэтому выезд из страны воздушным транспортом невозможен. При этом сухопутные пограничные пункты пропуска страны продолжают функционировать", - говорится в директиве.