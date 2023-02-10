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Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции

Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 07:46
Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции

Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим.

"Это чувство невозможно передать словами. Посол Азербайджана в Загребе, мой брат Анар Иманов и его супруга вместе с сотрудниками посольства подготовили эти коробки и доставили их нам", - отметил замминистра.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Xorvatiyadakı səfirliyi Türkiyəyə yardım edib

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