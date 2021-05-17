О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси

Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси Посольство Азербайджана в Грузии распространило заявление в связи с событиями в Дманиси.
Внешняя политика
17 мая 2021 г. 19:33
Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси

Посольство Азербайджана в Грузии распространило заявление в связи с событиями в Дманиси.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в диппредставительстве.

В заявлении говорится, что посольство незамедлительно отреагировало на нападение 16 мая 2021 года на принадлежащий азербайджанцам маркет “Омар” в городе Дманиси и массовую драку: “Сотрудники посольства побывали на месте происшествия, ознакомились с ситуацией и связались с представителями правоохранительных органов Грузии, а также местных властей. В связи с произошедшим инцидентом в рамках грузинского законодательства принимаются необходимые меры”.

Было отмечено, что политизирование данного инцидента, превращение его в конфликт на этнической почве не соответствует духу азербайджано-грузинских отношений, развивающихся на уровне стратегического партнерства. Посольство призывает соотечественников не поддаваться на провокации, проявлять политическую зрелость и ответственность.

"Произошедший инцидент должен оцениваться в юридической плоскости, и лица, признанные виновными, должны отбывать наказание в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством Грузии. В целях предотвращения каких-либо негативных последствий этого неприятного инцидента посольство будет поддерживать постоянные контакты с соответствующими структурами Грузии”, - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Embassy in Georgia takes control of Dmanisi incident 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi Dmanisi hadisələrini nəzarətə götürüb

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
11 мая 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi