Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси

Посольство Азербайджана в Грузии распространило заявление в связи с событиями в Дманиси.

Посольство Азербайджана в Грузии распространило заявление в связи с событиями в Дманиси.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в диппредставительстве.

В заявлении говорится, что посольство незамедлительно отреагировало на нападение 16 мая 2021 года на принадлежащий азербайджанцам маркет “Омар” в городе Дманиси и массовую драку: “Сотрудники посольства побывали на месте происшествия, ознакомились с ситуацией и связались с представителями правоохранительных органов Грузии, а также местных властей. В связи с произошедшим инцидентом в рамках грузинского законодательства принимаются необходимые меры”.

Было отмечено, что политизирование данного инцидента, превращение его в конфликт на этнической почве не соответствует духу азербайджано-грузинских отношений, развивающихся на уровне стратегического партнерства. Посольство призывает соотечественников не поддаваться на провокации, проявлять политическую зрелость и ответственность.

"Произошедший инцидент должен оцениваться в юридической плоскости, и лица, признанные виновными, должны отбывать наказание в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством Грузии. В целях предотвращения каких-либо негативных последствий этого неприятного инцидента посольство будет поддерживать постоянные контакты с соответствующими структурами Грузии”, - говорится в заявлении.