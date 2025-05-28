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Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня независимости Посольство Азербайджана в Беларуси организовало в Минске официальный прием по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 13:02
Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Беларуси организовало в Минске официальный прием по случаю Дня независимости.

Как передает Report, сообщение размещено на официальной странице посольства в социальной сети Х.

В мероприятии приняли участие официальные лица Республики Беларусь во главе с первым заместителем премьер-министра Н.Снопковым, представители дипломатических миссий, диаспоры, СМИ и творческой интеллигенции.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Embassy in Belarus holds event on Independence Day

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