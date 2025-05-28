Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Беларуси организовало в Минске официальный прием по случаю Дня независимости.

Посольство Азербайджана в Беларуси организовало в Минске официальный прием по случаю Дня независимости.

Как передает Report, сообщение размещено на официальной странице посольства в социальной сети Х.

В мероприятии приняли участие официальные лица Республики Беларусь во главе с первым заместителем премьер-министра Н.Снопковым, представители дипломатических миссий, диаспоры, СМИ и творческой интеллигенции.