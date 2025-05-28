Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Беларуси организовало в Минске официальный прием по случаю Дня независимости.
Как передает Report, сообщение размещено на официальной странице посольства в социальной сети Х.
В мероприятии приняли участие официальные лица Республики Беларусь во главе с первым заместителем премьер-министра Н.Снопковым, представители дипломатических миссий, диаспоры, СМИ и творческой интеллигенции.
@azembassy_minsk организовало в Минске официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости . В мероприятии приняли участие официальные государственные лица РБ во главе с первым заместителем Премьер-министра Н.Снопкова, представители дипломатических миссий и диаспоры, а… pic.twitter.com/89p0FopAdk