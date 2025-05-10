Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, публикация об этом опубликована на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"10 мая - День рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - основателя независимого, современного, сильного Азербайджана. С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память великого лидера, вечно живущего в наших сердцах", - говорится в сообщении.