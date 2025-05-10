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Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией, посвященной дню рождения Гейдара Алиева Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 11:01
Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Беларуси поделилось публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, публикация об этом опубликована на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"10 мая - День рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - основателя независимого, современного, сильного Азербайджана. С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память великого лидера, вечно живущего в наших сердцах", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Embassy in Belarus shares post dedicated to birthday of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə paylaşım edib

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