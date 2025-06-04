Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта

Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта

В преддверии Дня защиты детей и священного праздника Гурбан-байрам посольство Азербайджана в Албании провело благотворительную акцию, оказав гуманитарную помощь организации SOS Children's Village в Тиране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на албанские СМИ.

Представители дипломатического ведомства Азербайджана передали жителям детского приюта продуктовые пайки. Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов лично посетил SOS Children's Village и пообщался с детьми, проживающими в приюте.

Дипломат выразил готовность посольства и в дальнейшем участвовать в подобных гуманитарных инициативах, направленных на поддержку нуждающихся детей.

Анар Гусейнов также поздравил албанский народ с наступающим праздником Гурбан-байрам, подчеркнув важность укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Албанией.