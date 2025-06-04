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Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта

Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 13:40
Посольство Азербайджана в Албании подарило праздник детям из приюта

В преддверии Дня защиты детей и священного праздника Гурбан-байрам посольство Азербайджана в Албании провело благотворительную акцию, оказав гуманитарную помощь организации SOS Children's Village в Тиране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на албанские СМИ.

Представители дипломатического ведомства Азербайджана передали жителям детского приюта продуктовые пайки. Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов лично посетил SOS Children's Village и пообщался с детьми, проживающими в приюте.

Дипломат выразил готовность посольства и в дальнейшем участвовать в подобных гуманитарных инициативах, направленных на поддержку нуждающихся детей.

Анар Гусейнов также поздравил албанский народ с наступающим праздником Гурбан-байрам, подчеркнув важность укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Албанией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Albaniyadakı səfirliyi sığınacaqdakı uşaqlar üçün xeyriyyə aksiyası keçirib
Версия на английском языке Azerbaijani Embassy makes humanitarian donation to SOS Village in Albania

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