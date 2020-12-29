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Посольство Азербайджана раздало подарки нуждающимся в Колумбии

Посольство Азербайджана раздало подарки нуждающимся в Колумбии По случаю Рождества посольство Азербайджана в Колумбии при организационной поддержке колумбийского фонда Acoexar раздало подарки нуждающимся жителям района Сан-Рафаэль в столице страны Боготе
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 07:02
Посольство Азербайджана раздало подарки нуждающимся в Колумбии

По случаю Рождества посольство Азербайджана в Колумбии при организационной поддержке колумбийского фонда Acoexar раздало подарки нуждающимся жителям района Сан-Рафаэль в столице страны Боготе.

Об этом Report сообщили в посольстве нашей страны в Мексике.

Выступивший на мероприятии по случаю вручения подарков первый секретарь посольства Азербайджана Эльнур Искендеров, предварительно поздравив участников с Рождеством и наступающим Новым годом, рассказал о традиционных дружеских отношениях между двумя странами.

Азербайджанский дипломат также проинформировал участников об Азербайджане, отметив, что, несмотря на выдавшийся тяжелым 2020 год, этот год останется в памяти азербайджанского народа как год большой победы в связи с освобождением земель, оккупированных армянами на протяжении почти 30 лет.

Участники мероприятия выразили глубокую признательность Правительству Азербайджана и высоко оценили оказанное им внимание.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Kolumbiyadakı səfirliyi ehtiyacı olanlara hədiyyələr payladı

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