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Посольство Азербайджана о планируемой армянской провокации на выставке в Москве

Посольство Азербайджана о планируемой армянской провокации на выставке в Москве Посольство Азербайджана в России распространило информацию о планируемой армянской провокации на международной продовольственной выставке “Продэкспо-2022” в Москве.
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 14:50
Посольство Азербайджана о планируемой армянской провокации на выставке в Москве

Посольство Азербайджана в России распространило информацию о планируемой армянской провокации на международной продовольственной выставке “Продэкспо-2022” в Москве.

В поступившем в Report заявлении посольства говорится, в различных СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что армянская компания ”Биэйдж Бренди Компани“ незаконно зарегистрировавшаяся в Ханкенди, планирует принять участие в международной продовольственной выставке ”Продэкспо-2022", которая пройдет в Москве с 7 по 11 февраля 2022 года:

"3 февраля 2022 года дипломаты посольства провели встречу с руководителями центрального выставочного комплекса “Экспоцентр”. На встрече было отмечено, что распространяемая информация о незаконной регистрации в Ханкенди ”Биэйдж Бренди Компани“ вызывает обеспокоенность и была подчеркнута недопустимость участия данной компании в выставке.

В ответ было заявлено, что в представленных компанией документах компания зарегистрирована в Ереване, а на сайте “Продэкспо” отсутствуют какие-либо надписи и символы, отражающие “Арцах” или “Нагорный Карабах”. Было отмечено, что адрес головного офиса данной компании, указанный на армянском информационном сайте spyur.am как "Армения, Арцах (Нагорный Карабах), Степанакерт, ул. Туманяна., дом 50” не отражает текущую ситуацию. Последний раз данный сайт обновлялся 16 марта 2021 года.

Было особо подчеркнуто, что для исключения неприятных ситуаций даны соответствующие поручения. Информация будет еще раз проверена, и, если факт найдет свое подтверждение, эта компания не будет допущена на выставку. Дело находится под особым контролем посольства”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səfirliyi Moskvada keçiriləcək sərgidə planlaşdırılan erməni təxribatı ilə bağlı açıqlama yayıb

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