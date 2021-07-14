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Посольство Азербайджана призвало граждан легализировать свое пребывание в России

Посольство Азербайджана призвало граждан легализировать свое пребывание в России По информации МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации находятся до 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом.
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 21:44
Посольство Азербайджана призвало граждан легализировать свое пребывание в России

По информации МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации находятся до 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом.

Как сообщает российское бюро Report, в связи с этим посольство Азербайджана в России призвало граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом в кратчайшие сроки предпринять соответствующие меры.

Для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при наличии) для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории страны.

В случае утраты или порчи миграционной карты иностранному гражданину для получения дубликата необходимо заявить об этом при обращении в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения. При выдаче дубликата миграционной карты смена ранее заявленной цели визита в Россию не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что указом президента России срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан был продлен до 30 сентября 2021 года.

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