Посольство Азербайджана присоединилось к благотворительной ярмарке в Киеве

Посольство Азербайджана в Украине приняло участие в благотворительной ярмарке в Киеве.

Посольство Азербайджана в Украине приняло участие в благотворительной ярмарке в Киеве.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"Рады присоединиться к благотворительной ярмарке "Вместе заботливые сердца для Украины", которая прошла в Дипломатической академии Украины в Киеве с целью сбора средств для нуждающихся детей. [На мероприятии] были представлены богатый фольклор Азербайджана, вкусная кухня, а также продукция под брендом Made in Azerbaijan", - отметил он.

Напомним, что ранее в сентябре дипломат обсудил углубление двусторонних отношений с министром окружающей среды Украины Светланой Гринчук.