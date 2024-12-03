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Посольство Азербайджана присоединилось к благотворительной ярмарке в Киеве

Посольство Азербайджана присоединилось к благотворительной ярмарке в Киеве Посольство Азербайджана в Украине приняло участие в благотворительной ярмарке в Киеве.
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 00:38
Посольство Азербайджана присоединилось к благотворительной ярмарке в Киеве

Посольство Азербайджана в Украине приняло участие в благотворительной ярмарке в Киеве.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"Рады присоединиться к благотворительной ярмарке "Вместе заботливые сердца для Украины", которая прошла в Дипломатической академии Украины в Киеве с целью сбора средств для нуждающихся детей. [На мероприятии] были представлены богатый фольклор Азербайджана, вкусная кухня, а также продукция под брендом Made in Azerbaijan", - отметил он.

Напомним, что ранее в сентябре дипломат обсудил углубление двусторонних отношений с министром окружающей среды Украины Светланой Гринчук.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfirliyi Kiyevdə xeyriyyə yarmarkasına qoşulub

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