О нас
Report Georgia

Посольство Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню независимости Украины

Посольство Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню независимости Украины К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в этой стране подготовило оригинальный подарок - поздравительный видеоролик с участием молодых азербайджанцев
Внешняя политика
21 августа 2020 г. 17:10
Посольство Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню независимости Украины

К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в этой стране подготовило оригинальный подарок - поздравительный видеоролик с участием молодых азербайджанцев, успешно интегрировавших в украинское общество, а также чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой, сообщает Report.

Молодые врачи и архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, на фоне живописных видов древнего Киева с благодарностью и любовью декламируют стихотворение выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну" на украинском языке. Свои искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому украинскому народу от имени всего азербайджанского народа, от коллектива посольства и от себя лично выразила посол Азербайджана в Украине Э.Ахундова.

Автором идеи создания ролика является сотрудница посольства Азербайджана в Украине, молодой дипломат Тарана Садыгова. Режиссер, с энтузиазмом осуществивший этот замечательный проект - этнический азербайджанец, гражданин Украины, талантливый режиссёр-постановщик, призер американского кинофестиваля "Palm Springs" Ильгар Ахундов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44

Последние новости

18:25
Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат Индивидуальные
18:12
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим  Здоровье
18:12
TƏBİB: Плазма крови перенесших COVID-19 использовалась для лечения 179 пациентов Здоровье
17:30
Больница нефтяников обнародовала численность коронавирусных пациентов  Здоровье
17:29
TƏBİB: Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону Здоровье
17:28
Кыргызстан разрешил въезд из 31 страны Бизнес
17:22
Музыкальная школа названа в честь композитора Октая Кязыми Kультурная политика
17:14
Компании перемещают свои производства из Китая Бизнес
17:10
ВидеоПосольство Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню независимости Украины Внешняя политика
17:10
В Азербайджане 162 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
17:08
Берат Албайрак: Турция станет энергетически независимой от других стран Энергетика
16:58
ФотоВ Гарадаге выявлены нарушители карантинного режима Происшествия
16:39
Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море Энергетика
16:19
Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза Промышленность
16:14
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки В регионе
Вся новостная лента