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Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церкви

Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церкви Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 17:32
Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церкви

Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"Посольство Азербайджана выражает солидарность с католической общиной Сен-Омера в связи с пожаром в церкви Непорочного Зачатия. Будучи многоконфессиональной и многонациональной страной, Азербайджан придает особое значение сохранению религиозного наследия", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер на севере Франции произошел в ночь на понедельник. В результате пожара обрушилась колокольня церкви. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в целях предосторожности были эвакуированы 57 жителей близлежащих домов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi katolik icması ilə həmrəy olduğunu bildirib
Версия на английском языке Azerbaijan's diplomatic mission in France reaches out to Catholics after church fire

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