Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церкви
Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церквиПосольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.
Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".
"Посольство Азербайджана выражает солидарность с католической общиной Сен-Омера в связи с пожаром в церкви Непорочного Зачатия. Будучи многоконфессиональной и многонациональной страной, Азербайджан придает особое значение сохранению религиозного наследия", - говорится в сообщении.
´@AzAmbassadeFr est solidaire avec la communauté catholique de #SaintOmer, frappée cette nuit par l'incendie de l'église de l'Immaculée-Conception.
L’Azerbaïdjan,pays multiconfessionnel et multiethnique,accorde une importance particulière à la sauvegarde du patrimoine religieux. pic.twitter.com/tgY00iK0Kt
Напомним, пожар в церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер на севере Франции произошел в ночь на понедельник. В результате пожара обрушилась колокольня церкви. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в целях предосторожности были эвакуированы 57 жителей близлежащих домов.