Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с пожаром в церкви

Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.

Посольство Азербайджана во Франции выразило солидарность с католической общиной в связи с сильным пожаром в церкви Непорочного Зачатия в Сен-Омере.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"Посольство Азербайджана выражает солидарность с католической общиной Сен-Омера в связи с пожаром в церкви Непорочного Зачатия. Будучи многоконфессиональной и многонациональной страной, Азербайджан придает особое значение сохранению религиозного наследия", - говорится в сообщении.

´ @AzAmbassadeFr est solidaire avec la communauté catholique de #SaintOmer , frappée cette nuit par l'incendie de l'église de l'Immaculée-Conception.



L’Azerbaïdjan,pays multiconfessionnel et multiethnique,accorde une importance particulière à la sauvegarde du patrimoine religieux. pic.twitter.com/tgY00iK0Kt — Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) September 2, 2024

Напомним, пожар в церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер на севере Франции произошел в ночь на понедельник. В результате пожара обрушилась колокольня церкви. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в целях предосторожности были эвакуированы 57 жителей близлежащих домов.