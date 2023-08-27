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Посольство Азербайджана передало ноту протеста МИД России

Посольство Азербайджана передало ноту протеста МИД России Посольством Азербайджана в России была направлена в МИД России нота протеста в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю "30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики".
Внешняя политика
27 августа 2023 г. 17:58
Посольство Азербайджана передало ноту протеста МИД России

Посольство Азербайджана в России направило в МИД этой страны ноту протеста в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю "30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт посольства азербайджанского диппредставительства.

"Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста, а также посол Полад Бюльбюльоглу адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински направил обращения в соответствующие административные органы города.

До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нём в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству.

Была выражена настоятельная просьба принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в настоящее время посольство ожидает официальный ответ российской стороны.

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