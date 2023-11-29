Посольство Азербайджана опровергло информацию о хищении средств азербайджанских дипломатов в Турции

Посольство Азербайджана в Турции опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что азербайджанские дипломаты якобы стали жертвами мошенничества в Турции.

Посольство Азербайджана в Турции опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что азербайджанские дипломаты якобы стали жертвами мошенничества в Турции.

Как сообщили Report в посольстве, азербайджанские граждане столкнулись с финансовым мошенничеством в Турции, однако ни один из них не является сотрудником посольства или генеральных консульств Азербайджана в этой стране.

В диппредставительстве отметили, что пострадавшие работали в различных международных организациях, действующих на территории Турции.

Сообщается, что несколько лет назад указанные лица решили сделать финансовые вложения, однако понесли убытки. "Они потеряли лишь часть вложенных средств. Дело расследуется правоохранительными органами Турции", - говорится в сообщении.