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Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы

Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы Иностранные студенты, начинающие обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, обратившись в Учреждение социального обеспечения этой страны в течение трех месяцев с момента первой регистрации в университете.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 15:48
Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы

Иностранные студенты, начинающие обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, обратившись в Учреждение социального обеспечения этой страны в течение трех месяцев с момента первой регистрации в университете.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что если студенты не подадут письменное заявление в течение трех месяцев со дня первой регистрации в своем университете, то они не получат страховку, покрывающую подавляющее большинство медицинских услуг.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyi Türkiyədə təhsil alacaq tələbələrə müraciət edib

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