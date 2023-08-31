Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы

Иностранные студенты, начинающие обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, обратившись в Учреждение социального обеспечения этой страны в течение трех месяцев с момента первой регистрации в университете.

Иностранные студенты, начинающие обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, обратившись в Учреждение социального обеспечения этой страны в течение трех месяцев с момента первой регистрации в университете.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что если студенты не подадут письменное заявление в течение трех месяцев со дня первой регистрации в своем университете, то они не получат страховку, покрывающую подавляющее большинство медицинских услуг.