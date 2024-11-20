Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране.

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в обращении отмечается, что в связи с информацией о повышении рисков безопасности в стране, 21-22 ноября консульский прием проводиться не будет.

Посольство призывает граждан Азербайджанской Республики, проживающих в Украине, соблюдать необходимые меры безопасности, следовать указаниям местных властей и при объявлении воздушной тревоги незамедлительно укрываться в убежищах.

"В случаях, требующих срочного вмешательства в указанные дни, гражданам рекомендуется обращаться по телефону +380 95 056 95 57", - подчеркнули в посольстве.