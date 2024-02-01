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Посольство Азербайджана обратилось к согражданам в США

Посольство Азербайджана обратилось к согражданам в США Посольство Азербайджана в США обратилось к согражданам в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 22:36
Посольство Азербайджана обратилось к согражданам в США

Посольство Азербайджана в США обратилось к согражданам в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипломатической миссии на странице в X.

"В посольстве создан избирательный участок в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля. Наши граждане, постоянно или временно проживающие в США, достигшие 18-летнего возраста и находящиеся в США в день выборов, могут проголосовать в посольстве 7 февраля 2024 года с 8:00 до 19:00. Граждане Азербайджанской Республики с действительным паспортом или удостоверением личности могут воспользоваться своим избирательным правом на избирательном участке, созданном при посольстве", - отмечается в публикации.

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