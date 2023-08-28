Посольство Азербайджана обратилось к поступившим в турецкие вузы

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к поступающим в вузы братской страны на 2023/2024 учебный год.

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к поступающим в вузы братской страны на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в Facebook.

Сообщается, что граждане Азербайджана могут посещать Турцию на основе паспорта и биометрического удостоверения личности.

"Использование удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы с Турцией предназначено только для туристических поездок. Граждане Азербайджанской Республики, в том числе студенты, желающие по той или иной причине оставаться в Турции более девяноста (90) дней, должны въехать в Турцию по паспорту для получения вида на жительство в этой стране. Учитывая вышесказанное, важно, чтобы наши граждане, приезжающие на обучение в Турцию, въезжали в эту страну по паспорту", - говорится в сообщении.