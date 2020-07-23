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Посольство Азербайджана в Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры

Посольство Азербайджана в Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры Посольство Азербайджанской Республики в Республике Молдова осуждает провокационные действия армян на мирных демонстрациях, организованных представителями азербайджанской общины
Внешняя политика
23 июля 2020 г. 12:22
Посольство Азербайджана в Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры

Посольство Азербайджанской Республики в Республике Молдова осуждает провокационные действия армян на мирных демонстрациях, организованных представителями азербайджанской общины.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявили в дипмиссии.

Посольство также призывает обе общины избегать подобных инцидентов в будущем и сосуществовать мирно в молдавском сообществе.

"22 июля Конгресс азербайджанцев Молдовы в знак протеста против вооруженной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе Азербайджана и Армении с 12 по 14 июля 2020 года, а также в поддержку Вооруженных сил Азербайджана, организовало мирное шествие, согласованное с мэрией  Кишинева в соответствии с действующим законодательством. Министерство Внутренних Дел Республики Молдова было также официально уведомлено о проведении мероприятия.

Акция началась у Посольства Азербайджанской Республики в Республике Молдова, где участники мероприятия встретились с Послом Азербайджанской Республики Гудси Османовым для того, чтобы выразить свою поддержку Правительству Азербайджана. Дипломат призвал участников акции к мирному протесту, а также предостерег от каких-либо реакций на  возможные провокации, он предупредил участников мероприятия о важности соблюдать закон и  действовать в соответствии с  законодательством проведения мирных митингов.

Затем около 50 представителей азербайджанской общины направились в Посольство Армении, где они планировали мирно провести акцию и зачитать декларацию Конгресса азербайджанцев Молдовы, адресованную международным организациям с требованием освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, а также с осуждением последних актов агрессии Армении в отношении Азербайджана.

В Посольстве Армении участников акции ожидали представители армянской общины в Молдове, что в свою нарушает право участников на мирный протест. Исходя их этого,  данное обстоятельство уже являлось частью запланированной провокации со стороны армянской общины, так как это могло привести к возможным столкновениям и непредвиденным последствиям.

Более того, среди присутствующих были депутат Парламента Республики Молдова  Гайк Вартанян и советник Президента Республики Молдова Эрнест Варданян.

Мы отмечаем, что государственные служащие, несмотря на  этническое происхождение, обязаны защищать интересы государства и избирателей, которое они представляют, а не пытаются нанести ущерб двусторонним отношениям между двумя государствами - Азербайджаном и Молдовой...Представители армянской общины, ожидающие у Посольства Армении участников мирной акции, в последствии начали выкрикивать им оскорбления и нецензурные слова  на армянском языке, в числе которых были выражения о необходимости оккупации еще больших территорий, включая столицу Азербайджана – город Баку. Своими действиями, представители армянской общины провоцировали мирно протестующих азербайджанцев. Дело в том, что среди участников акции были азербайджанцы, из числа тех 360 тысяч азербайджанцев, изгнанных из территории современной Армении, которые понимают армянский язык. Также с рук азербайджанского представителя был вырван флаг Азербайджана. На видео кадрах которые появились в сеть все это наглядно видно. В результате марш перерос в столкновение между представителями двух общин.

В то же время мы хотели бы поблагодарить правоохранительные органы Республики Молдова, которые благодаря своему профессионализму и оперативности устранили конфликт",- говорится в тексте заявления. 

Напомним, ранее Молдова поддержала территориальную целостность Азербайджана. 

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