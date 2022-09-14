Посольство: Армия Азербайджана предприняла ответные меры против военных целей

В ночь с 12 на 13 сентября ВС Армении начали военную провокацию против Азербайджана в направлении Лачынского, Кельбаджарского, Дашкесанского районов вблизи азербайджано-армянской границы».

В ночь с 12 на 13 сентября ВС Армении начали военную провокацию против Азербайджана в направлении Лачынского, Кельбаджарского, Дашкесанского районов вблизи азербайджано-армянской границы».

Как передает местное бюро Report, посольство Азербайджанской Республики во Франции выступило с заявлением, чтобы проинформировать местных журналистов о военной провокации ВС Армении.

В документе говорится о применении азербайджанской армией ответных мер против военных целей:

«Азербайджанская армия принимает ответные меры для защиты мирных жителей и защиты восстановительных работ на (этой) территории от разрушения».

В сообщении особо подчеркнуто, что в результате огня, открытого азербайджанской армией, ни один мирный житель не погиб и не пострадал.

«Азербайджанские ВС открыли огонь, чтобы нанести ущерб атакующим армянским вооруженным формированиям. Азербайджан не заинтересован в проведении военных операций.

Тот факт, что Армения не прекращает своих провокационных действий и обстреливает артиллерийские позиции азербайджанских позиций, свидетельствует о том, что эта страна заинтересована в эскалации ситуации в регионе", - говорится в документе.