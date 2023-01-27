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Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана

Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана Посольство Аргентины в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 14:46
Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана

Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране", - говорится в сообщении дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Argentine Embassy expresses condolences over attack on Embassy of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Argentina Azərbaycan səfirliyinə hücumla bağlı başsağlığı verib

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