Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана

Посольство Аргентины в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране", - говорится в сообщении дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.