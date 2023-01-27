Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана

Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Facebook.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране", - говорится в сообщении дипмиссии.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.