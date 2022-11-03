Посольство АР в Украине обратилось к гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к соотечественникам.

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к соотечественникам.

Как передает Report, соответствующая информация распространена посольством Азербайджанской Республики в Украине.

"Наших граждан, которые во время волны эвакуации предпочли остаться в Украине или вернуться после нее, просим проявлять осторожность во время воздушной тревоги, укрыться в убежищах или относительно безопасных местах, соблюдать требования и рекомендации государственных органов, иметь при себе соответствующие документы, а соотечественникам, планирующим посетить Украину - отказаться на время от этих планов при отсутствии крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, а также Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 396 от 18 октября 2022 года в график работы консульского отдела посольства были внесены временные изменения: "Консульский прием будет закрыт 6, 7, 8 ноября 2022 года, прием будет проводиться 5 и 9 ноября 2022 года. Часы приема остаются неизменными. В случае срочных и неотложных мер просим обращаться по телефонным номерам 0994089943 и 0735050000.

Объявление от 11 октября 2022 года о том, что прием в консульство будет приостановлен в целях безопасности заявителей в часы объявления воздушной тревоги, было неверно истолковано рядом наших граждан, в том числе некоторыми СМИ, как прекращение работы консульской службы и даже посольства в целом.

Воздушная тревога - это предупреждение об опасности того, что населенный пункт может подвергнуться воздушным ударам, и в это время жителям рекомендуется отправиться в убежища в целях собственной безопасности. Как известно, в часы тревоги предприятия и объекты общественного питания прекращают прием посетителей и возобновляют работу после окончания воздушной тревоги.

Учитывая, что с 10 октября 2022 года Киев интенсивно подвергается воздушным ударам, было принято вынужденное решение о приостановке консульского приема в часы воздушной тревоги".

Также отмечается, что в период отсутствия воздушной тревоги консульство продолжает работу по графику, объявленному приемом (прием заявлений в рабочие дни с 10:00 до 13:00, выдача готовых документов с 15:00 до 17:00).